Под Самарой мужчина умер во время катания на лыжах

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У пожилого лыжника оторвался тромб.

6 января, около 4-х часов вечера, самарским полицейским поступила информация, что в районе Новокуйбышевска, в Четвёртом лесу, по адресу Либерское шоссе, на лыжной трассе произошел несчастный случай.

- Мужчина 1959 года рождения катался в Четвертом лесу на лыжах. Во время занятий у него оторвался тромб. Мужчина умер мгновенно, - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

На месте работали полицейские, бригада скорой медицинской помощи и спасотряд города Новокуйбышевск, которые транспортировали тело погибшего лыжника из леса до дороги, сообщает Самара-КП.