Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии сильно увеличилась

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Площадь горящих резервуаров на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2500 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Продолжают гореть три емкости с нефтепродуктами.

ВСУ нанесли удар по Крыму в день рождения президента Российской Федерации Владимира Путина. Из-за атаки беспилотника в ночь на 7 октября на нефтебазе в Феодосии произошел сильный пожар. Введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Накануне днем площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров.