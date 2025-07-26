пенсионерка из Москвы отдала аферистам более 63 млн руб: $200 тыс., €20 тыс. и 5 кг золота

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Сначала мошенники представились сотрудниками сервисной службы, которая якобы меняла домофон в доме пожилой женщины. Под этим предлогом ее убедили сообщить код из СМС, который, по версии преступников, был нужен для получения новых ключей.

Затем женщине позвонил другой мошенник, который представился сотрудником Роскомнадзора. Он стал запугивать пенсионерку, что ее данные скомпрометированы, из-за этого от ее имени оформлены фальшивые доверенности. Аферист добавил: единственный способ защитить накопления — следовать инструкциям по телефону.

За пять дней мошенники смогли выманить у пожилой москвички — $200 тыс., €20 тыс., а также 4 млн руб. и 5 кг золота в виде 20 слитков. Общий ущерб составил более 63,7 млн руб.

Фото: Газета.ру