Около Тольятти на Волге спасли кайтсерфера

99

26 мая спасатели Поисково-спасательного подразделения города Тольятти доставили до берега мужчину 1973 года рождения, катающегося на кайтсерфере.

Напротив села Ягодное в 600 метров от берега у него сложился парашют. Сильное течение относило спортсмена дальше от берега, а низкая температура воды грозила сильным переохлаждением.

В 16.52 по звонку от очевидцев к месту происшествия отправились спасатели на спасательном катере. В 18.40 кайтсерфера подняли с воды и доставили до берега. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, сообщает ПСС по Самарской области.