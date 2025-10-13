Около Сызрани подросток бросал в проходящие поезда пластиковую бутылку с водой

104

В ходе рейдовых мероприятий на 9 км перегона между станциями Сызрань-город и Кашпир транспортные полицейские обнаружили на мосту подростка, бросающего в проходящие поезда пластиковую бутылку с водой.

Также в ходе проверки выяснилось, что несовершеннолетний и ранее раскладывал камни на железнодорожных путях.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте передали подростка его законным представителям и провели профилактические беседы. Полицейские акцентировали внимание на том, что железная дорога — это зона повышенного риска, напомнили о необходимости переходить пути исключительно по мостам, пешеходным переходам и настилам, а также в присутствии взрослого разъяснили всю степень опасности, которую создают посторонние вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

В целях предупреждения трагических последствий правоохранители рекомендовали родителям усилить контроль за досугом своих детей.

Родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Сызранский ЛО МВД России на транспорте призывает граждан соблюдать правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и не оставлять без внимания нахождение детей в потенциально опасных местах.