Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий.
«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра.
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
Около Сызрани подросток бросал в проходящие поезда пластиковую бутылку с водой

13 октября 2025 13:30
В ходе рейдовых мероприятий на 9 км перегона между станциями Сызрань-город и Кашпир транспортные полицейские обнаружили на мосту подростка, бросающего в проходящие поезда пластиковую бутылку с водой.

Также в ходе проверки выяснилось, что несовершеннолетний и ранее раскладывал камни на железнодорожных путях.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте передали подростка его законным представителям и провели профилактические беседы. Полицейские акцентировали внимание на том, что железная дорога — это зона повышенного риска, напомнили о необходимости переходить пути исключительно по мостам, пешеходным переходам и настилам, а также в присутствии взрослого разъяснили всю степень опасности, которую создают посторонние вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

В целях предупреждения трагических последствий правоохранители рекомендовали родителям усилить контроль за досугом своих детей.

Родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Сызранский ЛО МВД России на транспорте призывает граждан соблюдать правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и не оставлять без внимания нахождение детей в потенциально опасных местах.

