Около Сызрани перевернулся грузовик с прицепом

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15 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 9:25 в Сызранском районе. Водитель 1989 года рождения, стаж вождения которого составляет 14 лет, двигался на грузовом автомобиле «Скания» составе с полуприцепом-самосвалом по автодороге «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес» со стороны г. Сызрань в направлении с. Шигоны. По предварительной информации, на 8 км автодороги, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением транспортного средства, совершил съезд с дороги в левый кювет, с последующим опрокидыванием. Водитель грузовика был доставлен в медицинское учреждение.