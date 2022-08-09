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Около села Нижнее Санчелеево столкнулись два легковых автомобиля

9 августа 2022 20:24
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Один из водителей получил переломы руки и ноги. Он оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля.

9 августа в Ставропольском районе, в пяти километрах от села Нижнее Санчелеево во встречном направлении столкнулись два легковых автомобиля.

Водитель в автомобиле «Гранта» получил переломы руки и ноги. Он оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля. Ему требовалась помощь спасателей.

"В 12.36 вызов приняли спасатели поисково-спасательного отряда города Тольятти. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели провели спасательные работы с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента. У аварийного автомобиля была срезана центральная стойка. В 13.26 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для госпитализации", - сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   ПСС СО

    

Теги: ДТП

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