Одну из старейших самарских школ спасают от подтопления

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Одно из учебных заведений в Самарском районе столкнулось с коммунальной проблемой. Это школа № 13 на Чапаевской, 74. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков.

«Одна из старейших школ города, очень достойное учебное заведение. Проблему с подтоплениями решает ООО „СКС“ — прочистит полностью систему водоотведения, абонентские вводы в школу, плюс магистральную сеть», — рассказал глава города.

При этом из-за магистральной линии подтапливает не только школу, но и соседние дома. Поэтому прочистка пойдет на пользу всему кварталу. Внутри самой школы последний раз делали ремонт в 2007 году.

«Благодаря усилиям коллектива он хорошо сохранился. Поэтому сейчас более актуально обследование фундамента. И сосредоточимся на пристройках, которые либо не используются в образовательном процессе, либо используются частично. Сейчас департамент образования совместно с руководством школы подготовят проектную документацию, чтобы отремонтировать и максимально задействовать все возможные площади в пристроях», — сообщил Иван Носков.

Кроме того, городские власти планируют отремонтировать школу № 63. Ей в 2025 году исполняется 200 лет, пишет 63.ру.