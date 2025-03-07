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Обрушение в цирке в Самарской области: пострадали восемь человек

7 марта 2025 20:14
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В цирке в Самарской области обрушилась трибуна, есть раненые

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при обрушении сидений для зрителей в передвижном цирке в Нефтегорске Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В передвижном цирке „Скиф“ произошло обрушение сидячих мест для зрителей. В результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе трое детей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, погибших нет. В МЧС РФ уточнили, что обрушились 6 рядов со зрителями.

Как собщается позже, число пострадавших возросло до 8. Троих доставили в больницу, еще двое сами обратились к врачам после обрушения сидений.

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