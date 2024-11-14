Новокуйбышевец незаконно получил возмещение подоходного налога

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Прокуратурой г. Новокуйбышевска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По версии следствия, в августе 2022 года житель г. Новокуйбышевска через свой личный кабинет в мобильном приложении «Налоги ФЛ» направил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Самарской области заявление о возврате налога на доходы физических лиц в связи с предоставлением социального налогового вычета. В обоснование своего заявления он приложил поддельные справки от стоматологических клиник об оплате медицинских услуг и договоры об оказании платных медицинских услуг.

На основании представленных документов гражданину были перечислены бюджетные средства на сумму 518 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемым добровольно возмещен причиненный ущерб в полном объёме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.