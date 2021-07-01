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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Ночью в Тольятти спасатели сняли с крыши пятиэтажки двух девушек

1 июля 2021 13:10
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Ночью в Тольятти спасатели сняли с крыши пятиэтажки двух девушек

В четверг, 1 июля, помощь спасателей МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольятти" потребовалась двум девушкам в возрасте около 23 лет, которые не могли самостоятельно спуститься с крыши пятиэтажного дома на ул. Индустриальной, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор центра Андрей Дербенев.

Как пояснил Андрей Дербенев, вызов пришел к ним во втором часу ночи. Со слов попавших в сложную ситуацию девушек, они поднялись на крышу по эвакуационной лестнице в компании молодых людей. В какой-то момент кавалеры оставили своих дам одних. А девушки самостоятельно спуститься с крыши побоялись.

"Прибывшие спасатели эвакуировали их с помощью альпснаряжения", — отметил Андрей Дербенев.

Фото: Андрей Дербенев

Теги: крыши зданий спасатели

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