Ночью в Самаре неизвестные  варварски повредили транспорт отряда «ЛизаАлерт».

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18 апреля ночью в городе Самара преступники варварски повредили транспорт отряда «ЛизаАлерт», сообщает пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" Самарской области.

Пока десятки людей не жалея своего имущества и времени, стремятся на помощь пропавшим, находится кто-то один, способный сделать подлость.

Ущерб был причинен не только в виде разбитого окна, но и в виде украденного оборудования. Похищен видеорегистратор- антирадар, предстоит чинить дверь, в салоне стекла и огромный камень. Преступника не становила даже поисковая раскраска авто и эмблема спасателей на борту.

Отряд обратился в полицию и меры по поимке преступника будут предприняты.

Если вы знаете что-то о происшествии, пишут поисковики, если вдруг кому-то известны «прекрасные» люди, натворившие такое, то мы очень просим рассказать им, что:

- данное оборудование предоставлено "Центром поиска пропавших людей" на добровольческие нужды,

- оно используется отрядом для поиска пропавших,

- и мы будем очень рады, если его нам вернут.





Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" Самарской области