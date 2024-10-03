Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5оС».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам советуем не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.