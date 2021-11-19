Ночная погоня: пьяный мигрант без прав за рулем иномарки задержан инспекторами ДПС в Новокуйбышевске

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6 ноября, ночью, инспекторы ДПС Новокуйбышевска обратили внимание на черную иномарку, которая ехала с большим превышением скорости и, подав специальный световой и звуковой сигнал, проследовали за нарушителем с требованием об остановке машины.

Водитель игнорировал законные требования инспекторов и продолжал движение с грубыми нарушениями ПДД. Полицейские неоднократно предупреждали водителя, что в случае не остановки будет применено оружие, но нарушитель не реагировал.

На выезде из города сотрудники приняли решение применить табельное оружие для остановки автомобиля. Полицейские повредили крышку багажника, бампер и заднее правое колесо автомобиля. После этого, не справившись с управлением, водитель остановил транспортное средство, но из салона автомобиля не выходил.

Неравнодушный водитель, который ехал в попутном направлении и видел погоню, поспешил оказать содействие полицейским в задержании нарушителя.

Сотрудники полиции разбили боковое стекло автомобиля, вывели из машины и задержали водителя. Госавтоинспекторы заметили, что от него исходит резкий запах спиртного. Исследование установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе – 0, 161 мг/л.

При проверке документов у полицейских возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения: бланк и фотография имели признаки подделки.

В ходе проверки было установлено, что 26-летний мужчина приехал в Самарскую область из ближнего зарубежья, машину приобрел по договору аренды по поддельным документам, так как сам не имел права управления транспортным средством.

В отношении мужчины сотрудники ГИБДД составили 9 административных материалов за различные нарушения ПДД. Постановлением судьи Новокуйбышевского городского суда нарушитель арестован на 10 суток за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В отношении подозреваемого собран материал проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Также мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей за неисполнение обязанности по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации.

В настоящее время решается вопрос о выдворении иностранного гражданина за пределы Российской Федерации за нарушение законодательства, использование подложных документов и отсутствие регистрации на территории Российской Федерации.

Сотрудники полиции выражают благодарность водителю попутной машины за содействие в задержании нарушителя, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: скриншот видео