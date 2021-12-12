Названо время трагедии на стадионе «Солидарность Арена»

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Как сообщалось ранее, 11 декабря во время матча "Крылья Советов" – "Рубин" произошла трагедия. Остановилось сердце болельщика. Ему был 51 год.

В 16:40 к стюарду обратились болельщики и сообщили о том, что мужчине стало плохо. Стюард сообщил о происшествии в координационный штаб. В 16:44 к болельщику прибыла бригада медицинских работников для оказания помощи. В 16:56 прибыла еще одна бригада медицинских работников. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался, сообщается на сайте ФК.

ПФК "Крылья Советов" выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего. Клуб окажет всю необходимую поддержку семье болельщика "Крыльев". Мы скорбим вместе с вами.