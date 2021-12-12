Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на озере Гатном под лед провалился мужчина
В Самаре на озере Гатном под лед провалился мужчина
В Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали двое детей
В Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали двое детей
Леонид Слуцкий: Результат матча с "Крыльями" закономерен
Леонид Слуцкий: Результат матча с "Крыльями" закономерен
Названо время трагедии на стадионе «Солидарность Арена»
Названо время трагедии на стадионе «Солидарность Арена»
В Самарской области создали оперштаб для борьбы с бездомными животными
В Самарской области создали оперштаб для борьбы с бездомными животными
В Самарской области на трассе перевернулась машина, водитель погиб
В Самарской области на трассе перевернулась машина, водитель погиб
Ребенок в Сызрани получил травму глаза на месте ремонтных работ
Ребенок в Сызрани получил травму глаза на месте ремонтных работ
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.61
0.01
EUR 83.12
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»
В СОУНБ открывается необычная выставка атмосферных открыток «Зимние истории»
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Названо время трагедии на стадионе «Солидарность Арена»

12 декабря 2021 12:05
115
Названо время трагедии на стадионе «Солидарность Арена»

Как сообщалось ранее, 11 декабря во время матча "Крылья Советов" – "Рубин" произошла трагедия. Остановилось сердце болельщика. Ему был 51 год.

В 16:40 к стюарду обратились болельщики и сообщили о том, что мужчине стало плохо. Стюард сообщил о происшествии в координационный штаб. В 16:44 к болельщику прибыла бригада медицинских работников для оказания помощи. В 16:56 прибыла еще одна бригада медицинских работников. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался, сообщается на сайте ФК.

ПФК "Крылья Советов" выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего. Клуб окажет всю необходимую поддержку семье болельщика "Крыльев". Мы скорбим вместе с вами.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
12 декабря 2021  10:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
128
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
11 декабря 2021  11:13
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
560
О прикладных задачах и направлениях Игорю Комарову доложили профильные министры, которые непосредственно работают с системой или координируют работу муниципальных образований.
10 декабря 2021  22:05
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили перспективы развития в регионе комплексной системы дистанционного мониторинга
1618
Дата выбрана не случайно. Именно в этот день 80 лет назад конструкторы поставили на крыло первый самолет, собранный в стенах куйбышевских заводов.
10 декабря 2021  19:04
Подвиг куйбышевцев увековечен: Игорь Комаров и Дмитрий Азаров открыли мемориал «Самара – город трудовой доблести»
906
10 декабря в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Полномочный Представитель Президента в ПФО Игорь Комаров.
10 декабря 2021  18:04
Игорь Комаров провел совещание о мерах по противодействию распространения COVID-19 в Самарской области
951
Весь список