НазвангТОП-5 направлений для новогодних поездок из Самары бюджетом 50 тысяч на двоих

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Новый Год уже через меньше чем месяц, и россияне активно готовятся к неделе каникул в январе, поэтому найти доступные предложения для поездок становится все сложнее. Яндекс Путешествия рассказали, какие направления из Самары могут подойти для путешествия 1-7 января на двоих.

Саратов

Стоимость поездки на поезде в обе стороны на двоих (1-7 января) составит около 8 тысяч рублей, а проживание в двухместном номере в одном из местных четырехзвездочных отелей на 6 ночей будет стоить около 37 тысяч рублей.

В Саратов приезжают, чтобы прогуляться по живописной набережной Космонавтов, узнать о культуре города в Краеведческом музее и отдохнуть на реке Волге. Здесь также популярны вейксерфинг и катания на яхте.

Санкт-Петербург

Перелет в обе стороны на двоих с багажом (1-7 января) обойдется примерно в 10 тысяч, проживание в двухместном номере в одном из местных отелей на 6 ночей — так же в 25 тысяч рублей.

Прогулка по набережной Невы, осмотр Зимнего дворца и Эрмитажа, а также посещение Петропавловской крепости и Летнего сада помогут проникнуться атмосферой царственного города.

В киностудии «Лендок» регулярно проводятся лекции, кинопоказы и выставки. Еще на 3 этаже центра можно найти редкую киносъемочную технику, а участники интерактивной экскурсии смогут снять кино про себя.

Екатеринбург

Стоимость поездки на поезде в обе стороны на двоих (1-7 января) составит около 3 тысяч рублей, а проживание в двухместном номере в местном трехзвездочном отеле на 6 ночей — около 33 тысяч рублей.

Гостям столицы Урала особенно интересно будет посетить Храм на Крови, Ельцин-центр и старейшую площадь города. Помимо этого, в городе множество музеев, самый известный — Музей истории Екатеринбурга.

Любителям экотуризма стоит обратить внимание на дендрологический парк в самом сердце города. Зеленый оазис радует гостей свежим воздухом, экзотическими растениями (бананы, кактусы, апельсины) и великолепными пейзажами.

Уфа

Стоимость поездки на поезде в обе стороны на двоих (1-7 января) составит около 4 тысяч рублей, а проживание в двухместном номере в местном трехзвездочном отеле на 6 ночей — около 24 тысяч рублей.

Уфа — один из самых зеленых городов России. В центре рядом можно обнаружить старинные купеческие дома и современные креативные пространства («Арт-КВАДРАТ», «УЛЕЙ»). Здесь стоит прогуляться по Софьюшкиной Аллее, посмотреть на Первую соборную мечеть Уфы, а также попробовать национальные башкирские блюда: казылык и лепешку кыстыбый.

Одна из главных достопримечательностей Уфы — памятник Салавату Юлаеву, символу города и всего башкирского народа. За ним находится одноименная живописная площадь с большим фонтаном, частое место встреч и обязательная локация в карте путешественника.

Оренбург

Стоимость поездки на поезде в обе стороны на двоих (1-7 января) составит около 4 тысяч рублей, а проживание в двухместном номере в местном трехзвездочном отеле на 6 ночей — около 21 тысяч рублей.

Оренбург — молодой город со множеством интересных мест, зданий и памятников. Туристы, первым делом, прогуливаются по Советской площади, где можно встретить различные скульптуры и арт-объекты. В центральной части города есть возможность посетить сад Фрунзе, который превращен в музей под открытым небом «Салют, Победа!». А если хотите больше узнать о культуре города, то обратите внимание на «Национальную деревню» — этнографический комплекс народов Оренбуржья со множеством домов-музеев, ресторанов национальной кухни и мастер-классов.