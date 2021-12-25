На проспекте Металлургов в Самаре горел салон сотовой связи в ТЦ "Октябрь"

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25 декабря в 15:02 поступило сообщение о задымлении в ТЦ на пр. Металлургов, 78.

Пожарно-спасательные подразделения направлены по повышенному рангу вызова – Пожар №2.

На 1 этаже ТЦ в салоне сотовой связи горела мебель на площади 10 кв.м.

В 15:21 пожар был локализован. В 15:59 - пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 53 человека, в том числе 11 детей.

Для ликвидации пожара были привлечены 42 человека, 14 единиц техники, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС