На автодороге «Обход Тольятти»  водитель за рулем Kia Mohave врезался в металлическое ограждение

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По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 14 мая 32-летний водитель автомобиля Kia Mohave двигался по автодороге «Обход Тольятти» со стороны Сызрани в направлении Самары.

В пути следования, на участке дороги в районе 90 км. не выбрал безопасную скорость и врезался в металлическое ограждение.

Водитель Kia Mohave за медицинской помощью не обращался.

В результате ДТП легковому автомобилю причинен материальный ущерб, а также повреждено металлическое ограждение. В настоящее время проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО