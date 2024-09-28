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На ЖД-мосту в Самарской области произошел взрыв
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На ЖД-мосту в Самарской области произошел взрыв

28 сентября 2024 22:18
616
На ЖД-мосту в Самарской области произошел взрыв

В самарских пабликах в соцсетях появилось видео, которое, как утверждается, сделано на месте ЧП на железнодорожном мосту в Кинеле.

На первой записи, полученной с камер видеонаблюдения, слышен громкий хлопок. На второй можно увидеть повреждение ограждений ж/д моста.
На ещё одной записи видно, как на мост заезжает грузовой состав, затем появляются клубы дыма. По словам очевидцев, они видели, как со стороны моста ехала подозрительная «Нива», сообщает телеграм-канал Baza.
Ранее стало известно, что после сильного хлопка на железнодорожном мосту в районе города Кинель были повреждены «островки безопасности». Временно приостановлено движение поездов, сообщили в Куйбышевской ЖД, пишет ГТРК-Самара.

Фото: телеграм-канал Baza 

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