На ЖД-мосту в Самарской области произошел взрыв

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В самарских пабликах в соцсетях появилось видео, которое, как утверждается, сделано на месте ЧП на железнодорожном мосту в Кинеле.

На первой записи, полученной с камер видеонаблюдения, слышен громкий хлопок. На второй можно увидеть повреждение ограждений ж/д моста.

На ещё одной записи видно, как на мост заезжает грузовой состав, затем появляются клубы дыма. По словам очевидцев, они видели, как со стороны моста ехала подозрительная «Нива», сообщает телеграм-канал Baza.

Ранее стало известно, что после сильного хлопка на железнодорожном мосту в районе города Кинель были повреждены «островки безопасности». Временно приостановлено движение поездов, сообщили в Куйбышевской ЖД, пишет ГТРК-Самара.

Фото: телеграм-канал Baza