На Волге в Самаре перевернулась байдарка

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8 июля около Ульяновского спуска при пересечении реки Волга на расстоянии 150 метров от берега перевернулась байдарка.

Мужчина 1994 года рождения, управлявший байдаркой оказался в воде. Высокая волна, сильный ветер и интенсивное движение маломерных и регистровых судов представляли для него опасность. В ходе визуального наблюдения за акваторией, спасателями была замечена перевернувшаяся байдарка. В 13.05 от спасательной станции «Центральная» к месту происшествия вышел спасательный катер. Мужчину подняли на борт, а байдарку взяли на буксир и доставили до берега. Медицинская помощь пострадавшему на воде не потребовалась. В 13.15 спасательная операция была окончена, сообщает ПСС по Самарской области.