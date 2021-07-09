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На Волге в Самаре перевернулась байдарка

9 июля 2021 10:12
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На Волге в Самаре перевернулась байдарка

8 июля около Ульяновского спуска при пересечении реки Волга на расстоянии 150 метров от берега перевернулась байдарка.

Мужчина 1994 года рождения, управлявший байдаркой оказался в воде. Высокая волна, сильный ветер и интенсивное движение маломерных и регистровых судов представляли для него опасность. В ходе визуального наблюдения за акваторией, спасателями была замечена перевернувшаяся байдарка. В 13.05 от спасательной станции «Центральная» к месту происшествия вышел спасательный катер. Мужчину подняли на борт, а байдарку взяли на буксир и доставили до берега. Медицинская помощь пострадавшему на воде не потребовалась. В 13.15 спасательная операция была окончена, сообщает ПСС по Самарской области.

Теги: ПСС ЧП на воде

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