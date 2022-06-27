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На Ставропольской в Самаре дерево упало на трамвайные пути

27 июня 2022 11:48
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На Ставропольской в Самаре дерево упало на трамвайные пути

Утром в понедельник, 27 июня, жителям Самары пришлось искать альтернативные пути, чтобы поехать на работу. Об этом 63.RU сообщили местные жители.

— На пересечении Ставропольской и Ново-Вокзальной на трамвайные пути упало дерево. Соответственно, вагоны дальше проехать не могли. Водители ждали аварийную бригаду, чтобы с рельсов убрали ствол. Его оттащили к домам, чтобы освободить дорогу. Причем не только трамваям, но и другим машинам, — пояснили горожане.

Сейчас движение трамваев в этой части города восстановлено. По предварительным подсчетам, простой общественного транспорта составил несколько минут, и транспортного коллапса удалось избежать.

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