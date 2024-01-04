На Солнце произошел сильнейший взрыв

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Исключительно мощная вспышка произошла на Солнце в новогоднюю ночь. Сила взрыва примерно в 2 раза превышала предыдущие рекордные вспышки.

Тем не менее, для Земли это событие не будет иметь негативных последствий, утверждают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Дело в том, что вспышка произошла на восточном крае Солнца на значительном удалении от линии Солнце-Земля, поэтому специалисты призвали не верить сообщениям о якобы предстоящих теперь рекордных магнитных бурях, пишет Смотрим.