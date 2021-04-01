1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы столкнулись пять автомобилей, передает ТАСС.
Пострадал водитель Volkswagen. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным источника в правоохранительных органах, пострадавшей является консультант Госдумы.
Юрист Александр Добровинский сообщил, что готов представлять интересы потерпевшей и ее семьи.
Причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения.
По данным источника в правоохранительных органах, за рулем выехавшей на встречку машины находился блогер Эдвард Бил.
Спровоцировавший ДТП автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам. В общей сложности, на этой машине совершено более 400 нарушений скоростного режима.
Столичный департамент транспорта передаст все имеющиеся документы и видеоматериалы в прокуратуру.
Фото: Дарья Пенчилова/ТАСС
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