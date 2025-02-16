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 На реке Татьянка спасли замерзающего рыбака

16 февраля 2025 10:23
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Спасатели передали мужчину с обморожением 1 и 2 степени врачам скорой медицинской помощи.

15 февраля спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области провели транспортировку рыбака в полубессознательном состоянии со льда на береговую линию.

Вызов поступил от очевидцев в 21.55. На льду реки Татьянка  в поселке Сухая Самарка в районе 19 дома по улице Ближняя длительное время находится без движений человек.

Прибывшие на место происшествия спасатели  провели транспортировку пострадавшего на берег.

В 22.50 рыбака с обморожением 1 и 2 степени передали врачам скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали 4 спасателя, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   ПСС Самарской области   

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