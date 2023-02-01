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На пересечении улицы Ставропольской и Ташкентского переулка в Самаре горит заброшенный дом.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия на пересечении улицы Ставропольской и Ташкентского переулка в областном центре. Сотрудниками Госавтоинспеции обеспечен беспрепятственный подъезд спецтехники и безопасный проезд остальных транспортных средств. По факту происшествия будет проведена проверка и принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Как передает Sovainfo.ru, огонь возник около 23:00. На место оперативно прибыли пожарные.



Очевидцы сообщают, что в последние дни жизнь в заброшенном доме буквально кипела.

"Там внутри кто-то шарился, а сегодня утром мужчина что-то пилил на крыльце", - рассказали местные жители Sovainfo.ru.

А за несколько часов до происшествия, по их словам, кто-то и вовсе снял входную металлическую дверь.



Пока информации о пострадавших и причине пожара нет.