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На месте ДТП с двумя автомобилями в Волжском районе работали спасатели

27 мая 2024 20:41
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Водитель одного из автомобилей получил травмы не совместимые с жизнью. Пассажиру требовалась медицинская помощь.

 27 мая в Волжском районе на Либерском шоссе около кладбища «Лесное» произошло столкновение во встречном направлении двух легковых автомобилей.

Водитель одного из автомобилей получил травмы не совместимые с жизнью. Пассажиру требовалась медицинская помощь.

Для оказания помощи пострадавшим в ДТП был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области.

Спасатели, с помощью гидравлического инструмента, освободили травмированного пассажира из аварийного автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи.

Затем деблокировали погибшего водителя, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:    пресс-служба ПСС СО

Теги: ДТП

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