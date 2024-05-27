На месте ДТП с двумя автомобилями в Волжском районе работали спасатели

275

27 мая в Волжском районе на Либерском шоссе около кладбища «Лесное» произошло столкновение во встречном направлении двух легковых автомобилей.

Водитель одного из автомобилей получил травмы не совместимые с жизнью. Пассажиру требовалась медицинская помощь.

Для оказания помощи пострадавшим в ДТП был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области.

Спасатели, с помощью гидравлического инструмента, освободили травмированного пассажира из аварийного автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи.

Затем деблокировали погибшего водителя, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО