Мужчина скончался в самолете, летевшем из Москвы в Самару

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44-летний пассажир скончался во время полета самолета, выполнявшего рейс Москва – Самара.

Источник РЕН ТВ сообщил, что из-за происшествия на борту самолет экстренно приземлился в Ульяновске. Известно, что мужчина летел вместе с супругой, сыном и внуком. При этом ему стало плохо еще в аэропорту. Но после того, как ему стало немного лучше, он все равно решил полететь в Самару.

"44-летний мужчина вылетел из Внукова вместе с супругой, сыном и внуком. Ему стало плохо еще в аэропорту, однако в воздушной гавани ему помогли. После того, как мужчине полегчало, он полетел в Самару. Во время полета пассажиру снова стало плохо. Его пробовали спасти в самолете, судно экстренно приземлилось в Ульяновске", – заявил источник.

Приехавшие на место медики констатировали смерть мужчины. Предварительной причиной смерти пассажира называются проблемы с сердцем.