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Минобороны назвало причину падения американского БПЛА у берегов Крыма

14 марта 2023 22:37
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В результате резкого маневрирования аппарат потерял управления и упал.

Утром 14 марта было зафиксировано приближение американского беспилотника к государственной границе России в районе Крыма, в результате резкого маневрирования аппарат потерял управления и упал. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ, пишет "Парламентская газета".

Ранее сообщалось, что американские власти обвинили Москву в том, что российский самолет Су-27 сбил американский беспилотный летательный аппарат.

По данным российского оборонного ведомства, БПЛА летел с выключенными траснпондерами в направлении государственный границы, вследствие чего в воздух были подняты истребители.

«В результате резкого маневрирования в районе 09.30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», — разъяснили в Минобороны РФ.

 

Фото:  ru.freepik.com

 

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