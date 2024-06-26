Между двумя жителями Тольятти произошел конфликт из за неоплаченного долга

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В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1991 года рождения с травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Для установления обстоятельств произошедшего в больницу выехали сотрудники территориального органа внутренних дел. Полицейские изъяли документацию и опросили пострадавшего, который пояснил, что в тот день встретил на лестничной площадке знакомого, ранее у которого взял в долг денежные средства и пока не мог их отдать, в какой то момент между ними возник конфликт, подозреваемый мужчина нанес должнику телесные повреждения ключом от входной двери.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. В ходе осмотра места происшествия специалисты экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти обнаружили и изъяли следы пальцев рук, след обуви, одежду с пятнами бурого цвета, похожими на кровь, нож и другие предметы, которые приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее судимый за аналогичное преступление местный житель 1968 года рождения пояснил, что в момент ссоры не смог справиться со своими эмоциями и ударил приятеля. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Судом, по ходатайству органа следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.