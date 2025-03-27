Мать двоих детей в Сызрани украла коляску

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В плицию обратился за помощью житель многоквартирного дома, расположенного на ул. 2-я Студенческая, который сообщил, что из подъезда похищена детская коляска. Мужчина предоставил полицейским подробное описание и документы на похищенное имущество. Материальный ущерб потерпевший оценил в 5 000 рублей. Дежурный ориентировал на розыск необходимого малышу транспорта до личного состава полиции и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу. Используя скриншот с видеозаписей, оперуполномоченные дополнили ориентировку описанием примет злоумышленницы.

По результатам опроса жителей близлежащих домов и работников торговых точек оперуполномоченные уголовного розыска установили возможное место нахождение женщины, фигурирующей на изъятом видео и доставили её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее не судимая 30-летняя мать двоих детей в хищении имущества созналась и пояснила сотрудникам полиции, что планировала использовать коляску в личных целях.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщина добровольно выдала сотрудникам полиции похищенное имущество, которое в ближайшее время будет возвращено родителям юного сызранца.