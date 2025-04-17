Массовая драка со стрельбой произошла в Тольятти

151

Вечер среды запомнится жителям улицы Карла Маркса шумом, криками и даже стрельбой. Звуки, как сообщили тольяттинцы, раздавались со стороны парка Центрального района. Там случилась массовая драка, в которой приняли участие по меньшей мере 10 человек.

Потасовка попала на видео горожан. На кадрах — молодые мускулистые люди, одетые в основном в черные и белые майки и опять-таки черные джинсы. Многие из них — жгучие брюнеты с бородами. Все они кричат, спорят, налетают и мутузят друг друга.

Житель одного из домов снял потасовку на видео. В ней он просит обратить внимание на драку городские и региональные власти, настаивая на том, что драки в этом парке — обыденность.

В полиции сообщили, что начали проверку обстоятельств драки.

«Житель Тольятти сообщил о конфликте на территории парка Центрального района. Полицейские прибыли и задержали участников драки, их доставили в полицию. Просим очевидцев позвонить в полицию», — прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области, пишет 63.ру.