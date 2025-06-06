Машинист электропоезда Самара-Сызрань применил экстренное торможение: двое 7-летних ребят перетаскивали велосипед через рельсы

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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте привлекли родителей несовершеннолетних, нарушивших правила личной безопасности, к административной ответственности.

В мае 2025 года в дежурную часть поступило сообщение от машиниста электропоезда Самара-Сызрань, о том, что маленькие дети перебегают через железнодорожные пути. В целях предотвращения наезда на детей, машинист применил экстренное торможение.

Транспортные полицейские выехали на место происшествия, где обнаружили, что электропоезд совершил наезд на велосипед. В ходе оперативно-поисковых мероприятий установлено, что двое несовершеннолетних, в возрасте 7 лет, двигались вдоль железнодорожного полотна на велосипедах.

Решив перейти пути в неустановленном месте, ребята стали перетаскивать велосипед через рельсы. В результате велосипед педалью зацепился за рельсы, и детям, после нескольких попыток, не удалось его освободить.

Машинист приближающегося электропоезда, заметив на рельсах двоих детей, стал подавать звуковые сигналы. Испугавшись, ребята бросили велосипед на рельсах и убежали. В результате наезда электропоезда на велосипед избежать не удалось.

Таким образом, ребята подвергали опасности не только себя, но и пассажиров, следовавших в электричке.



Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили личности детей и сообщили о случившемся их законным представителям. Транспортные полицейские разъяснили взрослым и подросткам что несоблюдение правил безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, а также вмешательство в работу железнодорожного транспорта влечет за собой серьезные последствия. В связи с чем за совершение подобных деяний законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Родите6ли несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства нарушителей для рассмотрения по существу и принятия мер соответствующего реагирования.

Уважаемые родители! Объясните детям, что железная дорога это не место для игр. Нахождение на объектах транспортной инфраструктуры без взрослых и несоблюдение мер личной безопасности недопустимы!

Ваше баловство и беспечность может повлечь за собой трагические последствия. Помните, что постороннее вмешательство в деятельность железных дорог, такое как, наложение на рельсы посторонних предметов, обкидывание вагонов поездов камнями и другие противоправные деяния могут повлечь за собой серьезные последствия как для самих нарушителей, так и для пассажиров транспорта, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: Сызранский ЛО МВД России на транспорте