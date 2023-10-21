Личности оскорбивших самарского губернатора мигрантов установлены.

87

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

Это два родных брата, уроженцы Таджикистана, — написал он.

По словам парламентария, в Самаре они живут без родителей. Мать находится в Москве, отец проживает на родине, уточнил Хинштейн. Он подчеркнул, что братья на протяжении длительного времени терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища. По словам депутата, старший из них уже арестован, а младший — помещен в центр временного содержания и будет экстрадирован из России.

Ранее Хинштейн сообщил, что к нему обратилась жительница Ленинского района Самары и сообщила, что мигранты преследуют детей на улице и пытаются их унизить. Депутат рассказал, что уже принял меры в связи с этим случаем, но с проблемой нужно бороться и на системном уровне, пишет Лента.