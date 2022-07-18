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Плитку разобрали. Кота освободили.
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Котенка, замурованного под землей во время укладки тротуарной плитки, спасли в Белгороде

18 июля 2022 22:26
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Плитку разобрали. Кота освободили.

В Белгороде спасли котенка, который провел несколько дней под землей, где он оказался во время укладки тротуарной плитки рабочими, сообщает РИА Новости.

В соцсетях появилось видео, как мужчины разбирают тротуарную плитку и разрывают землю, чтобы достать кота. На протяжении всего видео слышно очень громкое мяуканье животного.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что во время укладки плитки на одной из улиц Белгорода котенок был замурован под землю. После того как все работы были закончены, местные жители начали слышать жалобное мяуканье из-под земли, люди обратились в полицию. Плитку разобрали и оказалось, что под ней сидел черный котенок. Он был очень истощен. Местные жители сообщают, что коту дали кличку Лаки. О дальнейшей судьбе кота пока ничего не известно.

 

Фото:   скриншот видео

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