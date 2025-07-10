Конфискованные у самарцев автомобили переданы в зону СВО

144

Семь легковых автомобилей переданы судебными приставами Советского района г. Самары в зону боевых действий.

Владельцы авто были осуждены за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Помимо основного наказания суд вынес решение конфисковать их транспортные средства в доход государства.

В рамках возбужденных исполнительных производств судебные приставы Советского района г. Самары в принудительном порядке изъяли и поместили транспортные средства на специализированную стоянку. Среди них — Skoda, Renault, Mitsubishi, Lada Granta и даже грузовой автомобиль.

Пройдя все процедуры оформления документации, конфискованные автотранспортные средства передали в различные части Министерства обороны Российской Федерации для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.