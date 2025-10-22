Количество травмированных граждан на Куйбышевской железной дороге снизилось на 28% с начала года

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.35
-0.01
EUR 94.67
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Количество травмированных граждан на Куйбышевской железной дороге снизилось на 28% с начала года

22 октября 2025 12:40
105
Количество травмированных граждан на Куйбышевской железной дороге снизилось на 28% с начала года

Количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги за 9 месяцев 2025 года снизилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Так, за девять месяцев 2025 года получили травмы 49 человек, в том числе 35 – со смертельным исходом. Все случаи произошли по собственной неосторожности граждан.

Подчеркнем, что основными причинами происшествий являются хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте перед идущим поездом и нахождение на объектах железнодорожной инфраструктуры в нетрезвом состоянии.

Профилактическая работа по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры ведется на постоянной основе, проводятся совместные рейды с правоохранительными органами, разъяснительные беседы в образовательных учреждениях.

Такой формат позволяет провести более обстоятельные и адресные беседы с пассажирами, заострить их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, ответить на интересующие вопросы.

Напоминаем, железная дорога – зона повышенной опасности! Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
101
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
109
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
22 октября 2025  10:44
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
256
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
300
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
268
Весь список