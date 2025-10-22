Количество травмированных граждан на Куйбышевской железной дороге снизилось на 28% с начала года

105

Количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги за 9 месяцев 2025 года снизилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Так, за девять месяцев 2025 года получили травмы 49 человек, в том числе 35 – со смертельным исходом. Все случаи произошли по собственной неосторожности граждан.

Подчеркнем, что основными причинами происшествий являются хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте перед идущим поездом и нахождение на объектах железнодорожной инфраструктуры в нетрезвом состоянии.

Профилактическая работа по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры ведется на постоянной основе, проводятся совместные рейды с правоохранительными органами, разъяснительные беседы в образовательных учреждениях.

Такой формат позволяет провести более обстоятельные и адресные беседы с пассажирами, заострить их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, ответить на интересующие вопросы.

Напоминаем, железная дорога – зона повышенной опасности! Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути.