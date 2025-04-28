Кинель-черкассец украл инструменты из магазина, чтобы делать дома ремонт

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В настоящее время похищенное изъято и возвращено администрации торговой точки.

В дежурную часть Отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району с заявлением о хищении товара обратился представитель одного из строительных магазинов. Он пояснил, что во время инвентаризации обнаружил недостачу инструментов на сумму свыше 5 тысяч рублей.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы, подробно опросили работников торговой точки, осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию и записи с камер видеонаблюдения.

Во время изучения изъятых видеозаписей, на которых зафиксированы действия злоумышленника, оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за аналогичное преступление 65-летний местный житель.

Полицейские установили местонахождение мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что кражу товаров из данного магазина совершил дважды, так как похищенные инструменты нужны ему для использования в хозяйственных целях.

Отделением дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 158 УК РФ (кража), возбуждено уголовное дело.

В настоящее время похищенное изъято и возвращено администрации торговой точки.