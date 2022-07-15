Кибермошенники наживаются на фоне распродажи IKEA

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Россиян предупредили о новой волне интернет-мошенничества. Экспертами был зафиксирован всплеск фишинговых сайтов на фоне ажиотажа, связанного с онлайн-распродажей товаров торговой сети IKEA.

В одном из случаев злоумышленники размещают на популярных интернет-площадках объявления, а откликнувшимся на них пользователям отправляют фишинговую ссылку на сайт-подделку. Об этом сообщается в телеграм-канале компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.

В рамках другой схемы киберпреступники рассылают своим жертвам ссылки в соцсетях. Им предлагают перейти в телеграм-чат — якобы для выбора и заказа товаров из IKEA, обещая при этом оформить персональную скидку от "сотрудника магазина". Затем мошенники отправляют пользователю ссылку для оплаты несуществующего заказа, после чего исчезают.

"Заплатили ли пользователи за покупку — неизвестно, однако ущерб может быть довольно значительным: стоимость товаров, которые 'продаются' на фейковых сайтах, составляют десятки тысяч рублей", — предостерегли эксперты.

Всего специалисты Group-IB зафиксировали около двух десятков фишинговых сайтов, которые пытаются выманить у пользователей деньги и данные банковских карт. Многие из них были созданы за последние три месяца, а активированы были после объявления IKEA об уходе с российского рынка и начале крупной онлайн-распродажи.

Более того, иногда жертву пытаются обмануть дважды. В первый раз — при оплате несуществующей покупки на фейковом сайте IKEA, во второй — при попытке оформить возврат, сообщает Смотрим.