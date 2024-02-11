Из-за крупного пожара в Тольятти скорректировали программу фестиваля «Жигулевская миля»

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В связи с пожаром, произошедшим этой ночью в ресторане «Небо», культурно-развлекательная часть фестиваля «Жигулёвская миля 2024» по решению штаба организаторов в воскресенье, 11 февраля, проводиться НЕ будет, собщает Город Тольятти.



В целях обеспечения безопасности граждан и беспрепятственной работы оперативных и экстренных служб проход зрителей на нижний ярус набережной закрыт. Для посещения доступен верхний ярус набережной.



Прямая трансляция заездов на трассах Куйбышевского водохранилища планируется в 13.00 на телеканале ТОЛЬЯТТИ 24.