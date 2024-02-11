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Пожар в гостинице Тольятти: новая информация

11 февраля 2024 11:26
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Пожар в гостинице Тольятти: новая информация

Как сообщалось ранее, в 23.00 10 февраля в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании гостиницы «Жара Beach Resort» по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная, 23, сообщает облМЧС.

Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова – Пожар № 2.

По прибытию к месту установлено сильное задымление, проводится эвакуация.

Для тушения пожара привлекается 75 человек и 24 ед. техники, в том числе от МЧС России 50 человек, 15 ед. техники.

Как сообщает 63.ру, огонь вспыхнул в ресторане «Небо» около 23:00. По информации очевидцев, огонь вспыхнул в кальянной. Он распространился на площади 800 квадратных метров. Пострадали два человека. Локализацию пожарные объявили в 02:38.

— Тлеет кровля здания, пожарные расчеты продолжают работать на нижнем ярусе набережной. В связи с этим доступ для горожан будет открыт только на верхний ярус, — сообщил в своем телеграм-канале глава Тольятти Николай Ренц.

В областном управлении МЧС России также рассказали, что ликвидация пожара на момент написания новости была еще не объявлена.

 

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