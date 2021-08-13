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Из-за долгов по налогам самарец не смог продать КамАЗ

13 августа 2021 11:29
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Из-за долгов по налогам самарец не смог продать КамАЗ

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина долга по налогам на сумму свыше 100 тысяч рублей. Судебным приставом должник был предупрежден о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». К погашению задолженности мужчина не приступил.

    В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства КамАЗ, принадлежащего должнику.

Узнав о запрете на регистрационные действия, мужчина полностью погасил задолженность по налогам в размере 100 тысяч рублей, так как собирался продавать транспортное средство. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: налоговые преступления неуплата налогов судебные приставы

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