из Самарской области в Узбекистан пытались вывезти четырех бурых медвежат

173

Четырех медвежат пытались незаконно вывезти из Самарской области в Узбекистан. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

Мохнатых двухмесячных малышей в обнаружили в клетках в салоне машины, которую самарские таможенники остановили в районе села Сагарчин. Как выяснилось в ходе проверки, у водителя отсутствовали разрешения Росприроднадзора на вывоз зверей с территории нашей страны.

Однако мужчина предъявил документы о том, что медвежата Зита, Гита, Чук и Гек были подарены предпринимателем из Сызрани гражданину Узбекистана. По словам водителя, малышей везли из сызранского зоопарка в узбекистанский цирк.

В данный момент проводятся оперативные мероприятия по установлению обстоятельств возможного незаконного вывоза бурых медведей из России по признакам статьи о контрабанде объектов СИТЕС.

Напомним, что бурый медведь находится под угрозой исчезновения и попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, пишет ГТРК Самара.