Инспекторы ДПС помогли замерзшему ребенку в Чапаевске добраться домой

99

На вопрос о том, как он оказался так далеко от дома, тот ответил, что поругался с родителями и решил погулять, однако заплутал в пути.

Находясь на маршруте патрулирования на 106 км автодороги «Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград» инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по городу Чапаевску обратили внимание на идущего по обочине подростка.

Сотрудники полиции незамедлительно остановились и посадили замерзшего пешехода в машину. На вопрос о том, как он оказался так далеко от дома, тот ответил, что поругался с родителями и решил погулять, однако, заплутал в пути.

За разговорами госавтоинспекторы привезли нового знакомого в отдел полиции, вызвали медиков и передали его инспекторам по делам несовершеннолетних.

Убедившись, что в отношении 12-летнего подростка не совершалось противоправных действий и его здоровью, как и жизни, ничего не угрожает, полицейские связались с родителями.

После проведения профилактической беседы подросток отправился домой, пообещав впредь не совершать подобных поступков.