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Иностранец пытался попасть в Самару по паспорту с измененными данными

6 декабря 2024 12:17
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Иностранец пытался попасть в Самару по паспорту с измененными данными

В международном аэропорту «Самара (Курумоч)» пограничниками предотвращена попытка незаконного пересечения государственной границы иностранным гражданином по документам с измененными установочными данными.

Житель одной из республик Центрально-Азиатского региона 1984 г.р., заведомо зная, что в отношении него принято решение о запрете въезда в Российскую Федерацию, находясь на территории своего государства, изменил паспортные данные с целью незаконного пересечения государственной границы.

При попытке въезда в Российскую Федерацию в воздушном пункте пропуска «Самара» в ходе пограничного контроля злоумышленник был выявлен и задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 322 УК России, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

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