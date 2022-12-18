Хотела поблагодарить артистов: в Саратове девушка упала в оркестровую яму

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Зрительница, которая упала в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, врачи исключили у нее переломы, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения региона Олега Костина.

В субботу 19-летняя зрительница упала на два метра в оркестровую яму в Саратовской консерватории, медики скорой помощи на месте диагностировали у пострадавшей переломы лопатки и голени. Прокуратура начала проверку по данному факту. В ведомстве отметили, что девушка после концерта пошла благодарить артистов, оступилась и упала в оркестровую яму.

"По прибытии (в больницу) женщина была осмотрена нейрохирургом, травматологом и хирургом. Предварительный диагноз, ранее поставленный бригадой скорой медицинской помощи, а именно перелом лопатки, закрытый перелом голени, не подтвердился. Диагноз при поступлении - сочетанная травма, закрытая травма черепа с сотрясением головного мозга, ушибленная рана затылочной области, ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей правого голеностопного сустава. Пациентка в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни нет", - написал Костин в своем Telegram-канале.

Министр подчеркнул, что пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

"Женщина находится под пристальным вниманием врачей и руководства Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова", - добавил он.

Фото из открытых источников