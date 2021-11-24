Хинштейн: Рашкин продолжает вводить общественность в заблуждение

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Депутат-коммунист Валерий Рашкин накануне рассмотрения в Госдуме вопроса о лишении его депутатской неприкосновенности продолжает вводить общественность в заблуждение, в том числе относительно охотничьей лицензии. Об этом заявил в эфире Вестей глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что лицензия оформляется на конкретное физическое лицо и охотник с 22-летним стажем не мог этого не знать.

Напомним, Рашкин в видеообращении заявил, что произвел выстрелы по лосю, приняв его за крупного кабана.

По словам депутата, ему сообщили, что охота открыта, а разрешение на отстрел копытных есть. При этом сразу после инцидента Рашкин придерживался версии, что нашел тушу животного в лесу.

Депутаты могут обсудить вопрос о снятии с него неприкосновенности на завтрашнем пленарном заседании Госдумы, передает Радио Маяк.