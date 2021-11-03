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Грузовой самолет Ан-12 разбился недалеко от Иркутска

3 ноября 2021 21:39
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Спасатели обнаружили тела семерых членов экипажа. 

Грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" разбился в среду в районе населенного пункта Пивовариха недалеко от Иркутска. Спасатели обнаружили тела семерых членов экипажа. ТАСС собрал основное, что известно об авиакатастрофе на данный момент.

Что произошло

Ан-12 пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в Иркутске. Перед этим экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг.

Спасатели обнаружили место крушения рядом с селом Пивовариха.

При падении борт загорелся, из-за разлившегося топлива площадь пожара достигла 300 кв. м. Открытое горение ликвидировано.

Все находившиеся на борту погибли, заявил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По данным властей, в самолете находился только экипаж, состоявший из граждан России, Белоруссии и Украины.

При этом в прокуратуре допустили, что в самолете могли находиться двое пассажиров.

Следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета. Среди них ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.

По словам пресс-секретаря аэропорта Иркутска Клима Куликова, при посадке самолета шел сильный мокрый снег, который ограничивал видимость.

МЧС открыло телефон горячей линии: 8(3952) 40-99-99.

Реакция

По факту крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации. Его передали в центральный аппарат СК.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения.

Главное следственное управление Следственного комитета Белоруссии начало проверку по факту произошедшего. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура также организовала проверку.

Для идентификации тел будет проведена ДНК-экспертиза.

Белорусские самолеты Ан-12 не будут эксплуатироваться до окончания расследования причин крушения.

На месте катастрофы найден один из бортовых самописцев. Продолжаются поиски второго черного ящика.

Что известно о самолете и его экипаже

Как сообщили в Росавиации, Ан-12 возвращался после доставки продуктов на Чукотку. По данным источника, он следовал транзитом через Якутск и Иркутск - в городах выполнялись технические посадки.

Разбившийся самолет, как сообщил источник ТАСС в авиаслужбах, эксплуатировался с 1968 года. При этом, как указывают в экстренных службах, борт перед вылетом был в нормальном техническом состоянии.

Авиакомпания "Гродно", как следует из информации на сайте перевозчика, располагает парком из одного самолета Ан-30, Ан-32, трех Ан-12 и 11 Ан-2. На самолетах Ан-12 компания выполняет грузовые перевозки.

Экипаж воздушного судна имел большой опыт полетов, в особенности командир, сообщил представитель авиакомпании, которой принадлежит самолет.

 

Фото:    Пресс-служба правительства Иркутской области

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