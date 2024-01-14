Госавтоинспекторы Волжского района спасли водителя от замерзания

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В вечернее время, во время несения службы экипаж ДПС Волжского района, в составе командира отдельного взвода ДПС капитана полиции Андрея Болотина и старшего дежурного смены старшего лейтенанта полиции Виталия Баландина, на 3 км автодороги «Николаевка-Черновский-Белозерки» заметили грузовой автомобиль, стоящий на проезжей части с включёнными аварийными огнями.

Водитель, 37-летний мужчина, рассказал сотрудникам полиции, что он направлялся в Кинель. В дороге из-за понижения температуры до -30 градусов заглох двигатель. Самостоятельно завести машину у водителя не получилось.

Сотрудники Госавтоинспекции предложили мужчине пересесть в патрульный автомобиль, чтобы согреться. После чего вызвали грузовой эвакуатор, который довёз неисправную машину и водителя до станции технического обслуживания в город Кинель.

Водитель поблагодарил сотрудников за неравнодушие и помощь в непростой ситуации, а госавтоинспекторы вернулись на маршрут патрулирования.