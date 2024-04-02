ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию крупную партию взрывчатки. 27 самодельных бомб были спрятаны в иконы

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ФСБ пресекла канал ввоза крупной партии взрывчатки в церковной утвари и православных иконах с Украины. Взрывчатку удалось изъять в Псковской области.

В иконах были спрятаны 27 самодельных бомб. По данным силовых структур, канал контрабандного ввоза с Украины шел через страны Европейского союза (ЕС). Общий вес составил около 70 килограммов промышленного пластида.

Маршрут был проложен через несколько стран: Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. Причастное к преступлению лицо задержано, пишет Лента.