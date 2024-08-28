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Эксперты рассказали о самых частых причинах пожаров в квартирах и частных домах

28 августа 2024 13:43
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Эксперты рассказали о самых частых причинах пожаров в квартирах и частных домах

Пожары квартирах и частном секторе - одни из самых распространенных и опасных ситуаций, которые могут привести к значительным материальным потерям и даже человеческим жертвам. Чтобы предотвратить такие трагедии, важно понимать основные причины возникновения пожаров и принимать соответствующие меры предосторожности. Страховая компания «Согласие» проанализировала статистику случаев возгорания собственности страхователей и рассказала о причинах возникновения пожаров за период начиная с 2023 года по июль 2024 года.

Хотя в портфеле компании превалируют страховки в многоквартирных домах, в четыре раза больше страховых случаев происходило именно в частном секторе – 19% пожаров против 81%. С 2023 года компания выплатила 6,5 млн рублей за ущерб клиентов при пожарах в квартирах и 87 млн рублей было выплачено в пользу частного сектора.

48% случаев произошло из-за короткого замыкания, перегрузок и плохого контакта в электроцепи (большое переходное сопротивление). Эксперты «Согласия» отмечают, что владельцы имущества в частном секторе не уделяют должного внимания правильной организации электропроводки, поэтому в большей степени подвержены рискам пожара. Нарушение режима работы в печном отоплении – вторая по частоте причина возникновения пожара, 18% случаев. Страхователи также в равной степени подвергались рискам при пожаре у соседей, который переходил на собственность клиента компании, и неосторожному обращению с огнем. К последнему относились случаи вливания воды в кипящее масло во время готовки на кухне, а также оставление непотушенных сигарет, которые в том числе прилетали в окно из квартиры соседей.

За 2023 год в «Согласие» поступило 8 заявлений об умышленных поджогах неустановленными лицами, за первое полугодие 2024 – ни одного. Кроме того, в компании выделили 8 обращений о затоплении квартиры при работе пожарной службы у соседей с верхних этажей – данный риск также покрывает страховка «Согласия» от пожаров. Дважды в компанию обращались по причине возгорания имущества страхователей после удара молний.

Страховщик также обратил внимание на закономерность: больше всего пожаров зафиксировано в конце весны – начале лета. В мае и майские праздники произошло наибольшее число пожаров (17% от всех обращений). В апреле и июне гражданам стоит быть не менее внимательными к своему имуществу – по 12% случаев на каждый из месяцев.

Теги: Пожар

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